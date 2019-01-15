Kocasinan Belediyesinden Asfalt Rekoru

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarında hedeflenen rakamların üzerine çıktıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip ve yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti ile 2018 yılında 265 bin ton asfalt serimi ve 200 kilometre yol yaparak tarihi bir rekor elde ettiklerini belirtti.

Yeni Kocasinan'ı hızlıca şekillendirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kocasinan'ın dört bir yanında asfalt seferberliği yaptı. Gerek yenilenmesi gereken yollar gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz."

Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunduklarını belirten Çolakbayrakdar, "Yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirirken bu yıl 265 bin ton asfalt serimiyle rekor kırdık ve yaklaşık 9 milyon 600 lira tasarruf sağladık. Ayrıca toplam 430 bin ton temel malzeme ve 600 bin ton da kaba dolgu malzemesi kullanıldı. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA