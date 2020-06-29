Kocasinan Belediyesinden aile sağlık merkezi müjdesi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ne yeni bir aile sağlık merkezi yapılacağını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ne yeni bir aile sağlık merkezi yapılacağını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşümle sosyal odaklı projeler ürettiklerini, her mahallenin ihtiyacına göre yeni tesis ve hizmet kazandırdıklarını ifade etti.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Özellikle ihtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle ilçemiz çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacak. Dönüşümle birlikte bu bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezi ve çevre düzenlemeleri gibi sosyal donatıları en kısa zaman içerisinde yerine getireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum."

Kaynak: AA