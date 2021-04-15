Kocasinan Belediyesi, yeşil hamle ile geleceğe nefes oluyor

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, daha yeşil bir Kocasinan çalışmaları kapsamında ağaçlandırma seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, daha yeşil bir Kocasinan çalışmaları kapsamında ağaçlandırma seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin ağaç dikmek olduğunu her defasında vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın daha yeşil Kocasinan için yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor.

Bu yıl hedefi 100 bin ağaç olarak belirleyen Kocasinan Belediyesi, Nisan ayı itibarı ile ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı. Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde ağaçları toprakla buluşturdu.

Gelecek nesillere daha yeşil Kocasinan bırakmak adına kentsel dönüşüm projelerinde yeşile ağırlık veren Başkan Çolakbayrakdar'ın diğer yandan da Kocasinan'ın dört bir tarafında ağaçlandırma çalışmalarıyla vatandaşların gönlünü kazanmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı