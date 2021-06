Kocasinan Belediyesi yenileme çalışmalarını her gün bir mahalle devam ettiriyor

Kocasinan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği alt yapı, üst yapı ve asfalt çalışmaları, her gün bir mahallede tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği alt yapı, üst yapı ve asfalt çalışmaları, her gün bir mahallede tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve program dahilinde her gün bir mahallede çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaz döneminde asfaltlama çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerine işaret eden Başkan Çolakbayrakdar, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahallelerimizin ihtiyacı olan gerek asfaltlama gerekse alt yapıyla ilgili yapılması gerekenleri, program dahilinde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sağlayabilmek, çevre şartlarının iyileştirilebilmesi ve daha huzurlu bir şekilde yaşam alanları oluşturabilmek için çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. Her noktada planlanmış çalışmalar adım adım tamamlanacak. Yapılması gereken tüm çalışmaları program dahilinde yapacağız ve hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı