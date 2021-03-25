Kocasinan Belediyesi yağışa hazır
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Kocasinan Belediyesi yağışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kocasinan Belediyesi yağışa hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak, önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Mevcut araçların yanı sıra yeni aldığımız araçlar ile Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi yağışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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