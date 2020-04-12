Kocasinan Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor Kocasinan Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilçesin her tarafına hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilçesin her tarafına hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 182 kişiden oluşan ekibin, 60 araçla 3 vardiya şeklinde pazar yerleri, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanını köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte ettiğini anlatan Çolakbayrakdar, bunların yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, beslenme olanakları azalan doğadaki tüm canlılar için yemleme çalışmasını da artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilçesinin her tarafına hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Alınan her tedbir geleceğimiz için ailelerimiz için ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA