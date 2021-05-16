Kocasinan Belediyesi "tam kapanma" sürecindeki alt ve üst yapı çalışmalarını bitirdi
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Kocasinan Belediyesi "tam kapanma" sürecindeki alt ve üst yapı çalışmalarını bitirdi

Kocasinan Belediyesi 'tam kapanma' sürecindeki alt ve üst yapı çalışmalarını bitirdi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde trafiğin azaldığı önemli noktalarda eş zamanlı yapılan alt ve üst yapı, yol yenileme ile asfaltlama çalışmalarını tamamlandı.

Kocasinan Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde trafiğin azaldığı önemli noktalarda eş zamanlı yapılan alt ve üst yapı, yol yenileme ile asfaltlama çalışmalarını tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tam kapanma sürecinde her zamankinden daha fazla hizmet ürettiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesinin bütün birimlerinin her alanda çalışmaya devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tam kapanma sürecinde ilçemizin 15 farklı noktasında altyapı çalışmalarımızı başlattık ve birçok noktada çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler tam kapanmada bizim için fırsata dönüştü. Trafik yoğunluğunun azalmış olmasını altyapı çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirdik ve hızlı bir şekilde bütün ekiplerimizi sefer ederek çalışmalarımızı yerine getirdik. Çağdaş normlarda konforlu ve güvenli yollar yapıyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki yapılan konforlu yollarda sürücülerimizin hız limitine uymaları noktasında çağrıda bulunuyorum. Bu yolların vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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