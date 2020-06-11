Kocasinan Belediyesi sürücü kursu binalarını dezenfekte etti Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki sürücü kursu binalarını dezenfekte etti.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki sürücü kursu binalarını dezenfekte etti.

Konuyla ilgili yazı açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresinde ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız yürüttüklerini, normalleşme sürecinde de buna devam ettiklerini belirtti.

En üst seviyede tedbirler aldıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Özellikle rutin dezenfekte ve hijyen temizliğini içinde bulunduğumuz süreçten dolayı aile sağlık merkezleri, eczaneler, camiler, okullar, marketler, kuaförler, berberler, sürücü kursları, pazar yerleri ve diğer kamu alanlarını içerisine alacak şekilde genişlettik. Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda sağlıklı bir eğitim alabilmeleri için sürücü kurslarında dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşların sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA