Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları
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Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları

Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, parklarda ilaçlama yaptı.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, parklarda ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştüren Kocasinan Belediyesi, parklarda ilaçlama çalışması yaptı.

Ekipler, ilaçlamayla bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını belirtti.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacaklarını ifade etti.

Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları
Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları
Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları
Kocasinan'da ilaçlama çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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