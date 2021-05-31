Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm açık alanları ilaçlıyor
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Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm açık alanları ilaçlıyor

Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm açık alanları ilaçlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserililer için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm açık alanları kapsamlı bir şekilde temizleyip, ilaçlıyor.

Kayserililer için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm açık alanları kapsamlı bir şekilde temizleyip, ilaçlıyor. Çevreci bir Kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, U.L.V ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

Çevre temizliğine azami özen gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları periyodik şekilde ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor. " ifadelerini kullandı.

Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkin ve çevreci yöntemi uyguladıklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm açık alanları ilaçlıyor
Kocasinan Belediyesi, sağlıklı bir çevre için tüm açık alanları ilaçlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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