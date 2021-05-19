Kocasinan Belediyesi Ramazan'da Osmanlı geleneğini yaşattı, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü
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Kocasinan Belediyesi Ramazan'da Osmanlı geleneğini yaşattı, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

Kocasinan Belediyesi Ramazan'da Osmanlı geleneğini yaşattı, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan ayı boyunca vatandaşların yanında olan Kocasinan Belediyesi, hayırseverlerinde desteği ile Osmanlı'dan gelen zimem defteri (veresiye defteri) geleneğini yaşatarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların yanında olan Kocasinan Belediyesi, hayırseverlerinde desteği ile Osmanlı'dan gelen zimem defteri (veresiye defteri) geleneğini yaşatarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ramazan ayı boyunca yaptığı çalışmalar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Kocasinan Belediyesi, Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneğini de yaşattı. Hayırseverlerinde desteği ile ilçedeki mahallelerde bulunan bakkallardaki veresiye defterlerini satın alan belediye, hiç tanımadıkları ailelerin yüzünü güldürdü.

Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zimem defteri geleneğinin eskiden gelen bir kültür olduğunu söyleyerek, "Bizim kültürümüzde zimem defteri diye bir şey var. Bu eskiden gelen bir kültür. Osmanlı'da bizim bir kültürümüz. Hayır sahipleri gidiyorlar ve bir mahalledeki bakkalda veresiye defterini satın alıyor ve veresiyelerin hepsini kapatıyor. Bilmediği ve tanımadığı borçları insanların borçlarını kapatıyorlar. Böyle bir geleneği yaşatma adına hem de Ramazan ortamının manevi iklimi içerisinde destek olmak ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede olduğu bir ortamda bu kültürü yaşatacak şekilde veresiye defterlerini satın aldılar. Arkadaşlarımız bakkallara giderek bu zimem defterlerini alıyorlar. Vatandaş sabah geliyor ki borçları kapanmış" ifadelerini kullandı.

Zimem Defteri nedir?

Zimmet kelimesinin çoğul hali olan zimem, borç anlamına gelmektedir. Zimem defteri de bu borçların yazılı hale getirildiği defter anlamına geliyor. Osmanlı zenginlerinin, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara bu şekilde yardımcı olduğu biliniyor. Hayırseverlerin kendi isimlerinin bilinmemesini istemesi ve yapılan hayrın gizli kalmasını isteyenler için zimem formülü kullanılmıştır. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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