Kocasinan Belediyesi okulları dezenfekte ediyor
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Kocasinan Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

24.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:46
Kocasinan Belediyesi okulları dezenfekte ediyor

Kocasinan Belediyesi, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yüz yüze eğitime başlayan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda eğitim görebilmeleri için okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediyesi, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yüz yüze eğitime başlayan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda eğitim görebilmeleri için okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını, 2016 yılından beri okullarda hijyen çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı çocuklara daha sağlıklı ortamlar oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullara kavuşmaya başladığı bugünlerde, okullardaki hijyen temizliği en önemli işlerimizden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak bölgemizdeki okulların hijyen ve fiziki temizliği yapılmaktadır. Bu çalışmayla çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı şekilde eğitimlerini alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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