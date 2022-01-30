Kocasinan Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili programı hazırladı - Haberler
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Kocasinan Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili programı hazırladı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kocasinan Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili programı hazırladı

Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan yarıyıl tatili programıyla öğrenciler, hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan yarıyıl tatili programıyla öğrenciler, hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını bildirdi.

Yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşatıyoruz. Etkinliklerimizle öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçiriyor. Böylelikle çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Haber

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