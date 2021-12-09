Kocasinan Belediyesi'nin dönüşüm projeleri mutluluğa dönüşüyor

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi'nin yürüttüğü ve 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu Kentsel Dönüşüm Projeleri büyük bir hızla devam ederken bir yandan da dönüşümle hak sahipleri yeni evlerine kavuşuyor. Dönüşüm çalışmaları kapsamında 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da Uğurevler Mahallesi'nde Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kayserilileri törene davet etti.

Kentsel dönüşümle tarihe geçecek projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, değme çatma evlerde yaşarken dönüşümle modern konutlara kavuşan hak sahipleriyle duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm yaptığımız her mahallemizde hayatlara tanık olduk, hemşehrilerimizin gönlüne dokunduk" dedi. "Kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan sınırları içerisinde yenilenmesi gereken mahallerimizi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeniliyoruz. Dönüşümle yapılması gereken çevre düzenlemesi, parklar ve yeşil alanlar gibi sosyal yaşam alanlarını eşzamanlı olarak yapıyoruz. Özellikle dönüşümde vatandaşlarımızın duası tarif edilemez. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızın duasını alabilmek içindir. Hemşehrilerimizin taleplerine cevap verebilmek için her alanda çalışıyoruz. Dönüşüm çalışmalarından biri olan Uğurevler 'in beklentisi ise okul ve aile sağlık merkezini yaptık. Burada da hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz."

Kentsel dönüşümle Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da daire ve işyerinden oluşan etabın anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da yeni konutların yapımıyla devam edecek ve biten konutların da anahtar teslimlerini yapacağız. Bütün hedefimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum. Şimdiden Kayseri'ye hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocasinan hem de Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ