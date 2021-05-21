Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 31 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 31 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar günü ile 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü saat 10: 00 ile 16: 00 saatleri arası, hafta içi ise 24-25-26-27-28 Mayıs Cuma günü saat 09: 00 ile 17: 00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:34:41. #1.15#

title