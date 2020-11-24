Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

24.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:26
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta içi 23-24-25-26-27 Kasım Cuma günü saat 19: 30'a kadar, hafta sonu ise 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü saat 10: 00 ile 17: 00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları (ebelediye.kocasinan.bel.tr), internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum." diye noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocasinan mesaiye ağaç dikerek başladı
Kocasinan mesaiye ağaç dikerek başladı
Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi
Havza Belediyesi'nde KPSS mesaisi
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Berkun Oya İrem Derici Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:27:26. #1.15#
title