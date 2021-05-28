Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
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Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı

Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, vergi mükelleflerine çağrıda bulundu.

Kocasinan Belediyesi, vergi mükelleflerine çağrıda bulundu. Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için son gün 31 Mayıs olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların vergilerini öderken zorluk ve sıkıntı yaşamaması için her türlü önlemi aldıkları belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ve kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri, vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Yoğunluğun en aza indirilmesi için belediye veznelerimiz hafta içinde saat 19.00a kadar hizmet verecektir. 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günleri ise saat 10.00-17.00 arası vergilerinizi ödeyebilirsiniz." Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır" diye noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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