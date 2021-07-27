Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
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Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi

Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor.

Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin her alanında belediyenin şefkat elini yansıttıklarını vurguladı.

Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve küçük dostlar ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Türkiye genelindeki diğer belediyelerde bu tür çalışmaları model alması bizi ayrıca mutlu ediyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen beslenme noktalarına su ve mama bırakıyor. Belirli zaman diliminde mama ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde küçük dostlar, sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor. Sokak hayvanların rahatlıkla ulaşabildiği, üstü kapalı ve iki katlı olarak tasarlanan beslenme noktalarının üst katında kuşlar, alt katında ise köpek ve kediler için mama ve su bölümü bulunuyor. Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla çevreye ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine büyük katkıda bulunuyor.

Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, sokak hayvanlarının hasta veya yaralanmaları durumunda Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağı bildirildi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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