Kocasinan Belediyesi'nden kısıtlama boyunca halka hizmet
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Kocasinan Belediyesi'nden kısıtlama boyunca halka hizmet

20.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:01
Kocasinan Belediyesi'nden kısıtlama boyunca halka hizmet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Halka hizmeti, Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Halka hizmeti, Hakka hizmet' olarak gören belediyecilik anlayışıyla 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi.

Her zamanki temizlik çalışmasına ilave olarak başlatılan kapsamlı temizlikte, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürünlerin kullanıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan ve Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Belediye denildiği zaman; ilk başta temizlik akla gelir. Cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin toplanması ve vatandaşların sabah gidecekleri yere ulaşırken tertemiz bir çevreyle karşılaşmaları çok önemlidir. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu an hizmeti hızlı bir şekilde ayağına götürmek önceliğimizdir. Bu doğrultuda rutin belediyecilik hizmetlerinde ilk olarak temizlik gelmektedir. Hem hizmet çeşitliliği hem de vatandaşlara hizmeti anında ulaştırabilmek için modern araçların önemi daha farklıdır. Çünkü vatandaşın bizden ihtiyaç duyduğu hizmeti hızlı bir şekilde cevap vermektir. Bütün gayretimiz, daha güzel ve daha temiz Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her zaman yanlarında ve hizmetindeyiz."

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi, ilçenin her köşesini temizleyerek ilçe sakinlerine; daha huzurlu, daha ferah ve hijyenik ortam sunmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden kısıtlama boyunca halka hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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