Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ile temizlik
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Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ile temizlik

Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ile temizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, daha temiz bir Kocasinan için doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı ile özellikle lavabolarda dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediyesi, daha temiz bir Kocasinan için doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı ile özellikle lavabolarda dezenfekte ve hijyen temizliği gerçekleştiriyor.

'Mobil Temizlik Aracı' adıyla ve çevreci özelliğine sahip elektrikli araç, temizlik donatılarıyla dikkat çekiyor. Yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan araç, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mobil temizleme aracı ile lavabolardan musluklara, abdest alma yerinden giderlere kadar etkin bir şekilde hijyen temizliği çalışması yürütüyor. Özellikle ekipler, wc ve lavabolarda zararlı mikroorganizmaları tamamen önleyerek vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunuyor.

Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı temizlik çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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