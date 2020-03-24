Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması - Haberler
Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş bir alana yaydı.

24.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:45
Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kamu alanlarında başlattığı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını cadde ve sokaklar başta olmak üzere geniş bir alana yaydı. Çalışmaları titizlikle takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için her türlü dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında olayın ilk duyulduğu andan itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini ve her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ve en önem verilmesi gereken dezenfekte ve hijyen temizliği doğrultusunda bölgemizde bulunan kamu alanları başta olmak üzere aşama aşama her yerde çalışmalarımızı genişletiyoruz. Bilindiği üzere 4 yıldır okul ve camilerde başlatmış olduğumuz hijyen temizliği tecrübemizin bu süreçte oldukça faydasını gördük. Bölgemizde bulunan tüm kamu alanlarını hijyen temizliğini yaparak dezenfekte ettik. Farklı kurumlardan bize gelen talepleri vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda periyodik olarak devam ettiriyoruz. Bununla birlikte cadde ve sokaklar başta olmak üzere çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimin sağlığıdır. Bu doğrultuda ilçemizin sınırları içerisinde bulunan her noktada temizlik çalışmalarımızla yoğun gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilk günden itibaren ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Büyüklerimize ekmeklerini götürüp, yapılması gerekenler noktasında ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlara vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ayrıca sosyal medya mecralarında asılsız haberlere karşı vatandaşlarımızın itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Önemli olan devletimiz tarafından açıklanan haberler ve alınan tedbirlere itibar edilmesi gerektiğini herkesten önemle rica ediyorum. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü, doğru bilgi bu işin ehli olan kaynağından elde edilen bilgidir." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyor, hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum." diyerek noktaladı. Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı kapsamlı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar da, çevre temizliğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya...
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Muhterem Nur Didem Soydan
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kocasinan Belediyesi'nden dezenfekte çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:51:00. #1.14#
title