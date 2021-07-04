Kocasinan Belediyesi'nden Daha Modern ve Daha Fonksiyonel Parklar
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Kocasinan Belediyesi'nden Daha Modern ve Daha Fonksiyonel Parklar

Kocasinan Belediyesi'nden Daha Modern ve Daha Fonksiyonel Parklar
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KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN DAHA MODERN VE DAHA FONKSİYONEL PARKLAR 04 Temmuz 2021 11: 54 Kocasinan Belediyesi 5 Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda; bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN DAHA MODERN VE DAHA FONKSİYONEL PARKLAR 04 Temmuz 2021 11: 54 Kocasinan Belediyesi 5 Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda; bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca ilçenin dört bir yanına hizmetleri artırarak yeni park ve yeşil alanları oluşturan Kocasinan Belediyesi, ilçenin genelindeki parklar da son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak, parkları fonksiyonel hale getiriyor.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Daha Yeşil Kocasinan' parolasıyla her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parkları daha da güzelleştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeni parklarında ilçeye en kısa zamanda kazandırabilmesi için hummalı bir çalışma sürdüren Kocasinan Belediyesi, yeni yapılan parklarda çevre düzenlemesi ve peyzaj ile görsel bir şölen sunuyor. Belediyenin atölyesinde üretilen yeni tıp oturma grupları gibi donatıları parklarda belirlenen muhtelif yerlere monta eden ekipler, vatandaşlara daha güzel ortam sunuyor.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, böyle bir hizmeti sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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