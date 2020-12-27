Kocasinan Belediyesi'nden borç yapılandırmada son hafta uyarısı
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Kocasinan Belediyesi'nden borç yapılandırmada son hafta uyarısı

27.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:19
Kocasinan Belediyesi'nden borç yapılandırmada son hafta uyarısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, borç yapılandırmayla ilgili büyük kolaylıklar sunan 7256 Sayılı Vergi Affı yapılandırılmasında son günün 31 Aralık Perşembe Günü olduğunu hatırlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, borç yapılandırmayla ilgili büyük kolaylıklar sunan 7256 Sayılı Vergi Affı yapılandırılmasında son günün 31 Aralık Perşembe Günü olduğunu hatırlattı.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkat çekerek, "Özellikle vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları (ebelediye.kocasinan.bel.tr) internetten ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un yürürlüğe girmesiyle vatandaşların belediyeye olan borçları yapılandırılıyor. Ödemeleri belediyelerde yapılan emlak, ilan- reklam, çevre temizlik ve eğlence vergilerine dair borcu olanlar için büyük bir fırsattır. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan'ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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