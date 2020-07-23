Kocasinan Belediyesi'nden 12 ayrı noktada profesyonel kurban hizmeti
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Kocasinan Belediyesi'nden 12 ayrı noktada profesyonel kurban hizmeti

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi'nden 12 ayrı noktada profesyonel kurban hizmeti
23.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:45

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı dolasıyla 12 ayrı noktada kurban kesim yeri oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl beşincisi gerçekleştireceğimiz organizasyonda vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini daha konforlu ve daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için Kocasinan Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz gereken tedbirleri aldı. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çevremizi temiz tutmak açısından vatandaşlarımızdan belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın 12 farklı noktasında kesim yerinin olduğuna dikkat çekerek, "Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yapabilmeleri içindir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek." diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ KESİM HİZMETİ SUNAN KOCASİNAN BELEDİYESİ'NİN KURBAN KESİM YERLERİ ŞU ŞEKİLDE: "Mimarsinan Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Zümrüt Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Ziyagökalp Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yeni Mahalle (Kapalı Semt Pazarı), Argıncık Cumhuriyet Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erciyesevler Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Beyazşehir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Erkilet Camikebir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı), Yeşil Mahalle (Kapalı Semt Pazarı), Oymaağaç Mahallesi (Kurban Satış ve Kesim Yeri), Yenişehir Mahallesi (Kapalı Semt Pazarı)".

Ayrıca randevu sistemine göre kurbanlarını kesim için sıra almak isteyen vatandaşların 0(352) 222 70 00 numarayı aramaları yeterli olacağı belirtildi.

Öte yandan Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda yayımlanan genelgeler doğrultusunda önlemlerini artıran Kocasinan Belediyesi, kurban kesim ve satış yerleri için de getirilen ek tedbirleri büyük bir titizlikle uyguluyor. Hijyen ve dezenfekte çalışmalarıyla virüsün yayılımına karşı etkin bir mücadele yürüten Kocasinan Belediyesi, Oymaağaç Mahallesi'nde ve diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturuyor. Vatandaşların giriş noktalarında ve uygun yerlerde ellerini temizlemeleri için dezenfektanlar bulunduran Kocasinan Belediyesi tarafından giriş ve çıkışların kontrolü ile hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi olması kaydıyla ve hayvan satış ile kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına da dikkat ediliyor. Hayvan satış üniteleri arası mesafe en az 2 metre şekilde ayarlayan ve kesim yerlerinde randevu sistemi uygulayan Kocasinan Belediyesi, ayrıca vatandaşların ateşlerinin ölçüleceği giriş noktalarında Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici panolara yer veriyor. Özellikle maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları için toplama kutuları oluşturan Kocasinan Belediyesi, kurban kesim alanlarına yerleştirdiği toplama kutularıyla maske ve eldiven atıklarını da tıbbi atık olarak bertaraf edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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