Kocasinan Belediyesi'nde asfalt çalışmaları

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:08

Kocasinan Belediyesi'nin, son 5 yılda bir milyon 100 bin ton asfalt serimi ve 825 kilometre yol yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha geniş ve konforlu yollarla şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Kocasinan, aynı zamanda 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yürütüyor. Özellikle yenileme çerçevesinde alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak 'Yeni Kocasinan'ı' hızlı bir şekilde oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA