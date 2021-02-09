Kocasinan Belediyesi leylek için yuva yaptı

Kocasinan Belediyesi, ilkbaharın habercisi leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası'ndaki Elmalı Mahallesi'nde leylek yuvası yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu, ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri'de yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, doğadaki canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek, daha yaşanabilir bir ortam sunmak ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil