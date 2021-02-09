Kocasinan Belediyesi leylek için yuva yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocasinan Belediyesi leylek için yuva yaptı

09.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:42
Kocasinan Belediyesi leylek için yuva yaptı

Kocasinan Belediyesi, ilkbaharın habercisi leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası'ndaki Elmalı Mahallesi'nde leylek yuvası yaptı.

Kocasinan Belediyesi, ilkbaharın habercisi leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası'ndaki Elmalı Mahallesi'nde leylek yuvası yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu, ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri'de yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, doğadaki canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek, daha yaşanabilir bir ortam sunmak ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Burcu Biricik Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan Belediyesi leylek için yuva yaptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:06:00. #1.14#
title