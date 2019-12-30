Kocasinan Belediyesi kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor

30.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:50

Kocasinan Belediyesi mevsim şartlarından dolayı dökülen yaprakları toplayarak, gübreye dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan uygulamayla toprağın mineraller açısından zenginleştirildiğini ve daha verimli hale getirildiğini belirtti.

Belediye olarak kaliteli ve verimli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Belediye olarak ağaç gazelleri ve biçilmiş çimler başta olmak üzere toplanan atıkları bir araya getirerek, organik gübre üretiyoruz. Bu gübreyi çeşitli bitkilerin daha kaliteli yetişmesinde kullanıyoruz. Bu uygulamayla hem toprak mineraller açısından zenginleşiyor hem de daha verimli hale geliyor." dedi.

Kaynak: AA