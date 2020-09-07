Kocasinan Belediyesi kendi salçasını üretti
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Kocasinan Belediyesi kendi salçasını üretti

Kocasinan Belediyesi, mayıs ayında ekimi yapılan yerli tohumdan üretilen domates fidelerinin mahsullerini topladı.

Kocasinan Belediyesi kendi salçasını üretti
07.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:07

Kocasinan Belediyesi, mayıs ayında ekimi yapılan yerli tohumdan üretilen domates fidelerinin mahsullerini topladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel tohum yetiştiriciliği ve uygulanmasında Türkiye'de örnek olan belediye, tamamen yerli tohumlardan elde edilen fidelerden toplanan organik domatesleri bünyesindeki tesislerinde kullanmak üzere salça üretti.

Büyük bir titizlikle yetiştirilen domatesleri, çeşitli işlemden geçiren belediye personeli, KAYÇEV Tesisleri yanında kurulan kazanlarda kaynatarak salçaya dönüştürdü.

1 ton domatesten elde edilen yaklaşık 100 kilogram salça şişelenerek, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tesislere dağıtıldı.

Belediye olarak tarıma verdikleri önemi vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, içinde bulundukları süreçte organik tarımın önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Özellikle genetiği ile oynanmamış geleneksel tohumların yetiştiriciliği ve uygulaması noktasında öncülük yaptıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "En önemlisi elbette insanımızın sağlığı. Kayseri bölgesine has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz fidelerden elde ettiğimiz domatesler salçaya dönüştü. Kendi tesislerimizde halkımıza gönül rahatlığı ile sunmanın hazzını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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