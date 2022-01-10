Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Kocasinan Belediyesi, ektiği aspirden elde ettiği yağı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, aspir yağı paketlerinin hazırlandığı Yeşil Mahalledeki Sosyal Market'in deposunu ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını bildirdi.

Sosyal Market'in deposunda bulunan ürünleri belirli aralıklarla bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Durumlarına göre A, B ve C sınıfı olarak belirlenmiş ailelerimize belirli zaman aralıklarla gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından teslim ediliyor. Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturup ve ardından hasat ettiğimiz aspir, yağ olarak üretilip paketlenmesinin sonrasında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yaptıklarımız her alanda kendi kendine yetebilen belediye olabilmenin bir örneği niteliğindedir. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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