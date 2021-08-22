Kocasinan Belediyesi, ihaleyle 16 konut arsasını satacak

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye, 16 konut arsasının satışı için ihale düzenleyecek.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye, 16 konut arsasının satışı için ihale düzenleyecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açılamada, ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 konut arsasının, yüzde 20 peşin ve 10 ay taksit seçeneğiyle 31 Ağustos'ta düzenlenecek ihalede satılacağını belirtti.

İlçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Erkilet Generalemir ve Esentepe mahallelerinde 4'er, Şeker, Ertuğrulgazi ve Pervane mahallelerinde 2'şer, Yıldızevler ve Erkilet mahallelerinde birer konut alanı satılacak. İhale saat 14.00'de başlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin