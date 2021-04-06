Kocasinan ihaleden 17 milyon gelir sağladı
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Kocasinan ihaleden 17 milyon gelir sağladı

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Kocasinan ihaleden 17 milyon gelir sağladı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 adet konut arsası, 3 villa arsası, 6 sanayi ve ticaret arsası, 1 işyeri ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsası yüzde 20 peşin ve 15 ay taksit seçeneği ile satışa sundu.

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 9 adet konut arsası, 3 villa arsası, 6 sanayi ve ticaret arsası, 1 işyeri ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsası yüzde 20 peşin ve 15 ay taksit seçeneği ile satışa sundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye yatırımcılar büyük ilgi gösterdi.

Açık ve kapalı teklif usulü ihale ile satışa sunulan taşınmazlardan Erkilet Dere, Erkilet General Emir, Yenidoğan, Karpuzatan ve Saraybosna Mahallelerinde bulunan konut arsalarından 6 tanesi alıcı buldu. Satışa sunulan taşınmazlardan Şeker Mahallesi'nde bulunan 5 sanayi alanı,1 konut alanı, Erkilet Mahallesi'nde bulunan 4 konut alanı, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 1 konut alanı, Yenidoğan Mahallesi'nde 1 ticaret alanı, Mevlana Mahallesi'nde 1 işyeri, Tanpınar Mahallesi'nde 1 akaryakıt istasyon alanı olmak üzere 14 taşınmaz ise iki hafta süreyle pazarlığa bırakıldı.

Kocasinan Belediyesi gerçekleştirilen ihalede aralarında konut, işyeri ve ticaret alanı bulunan taşınmazların satışından 17 milyon 760 bin TL gelir elde etti.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan ihaleden 17 milyon gelir sağladı
Kocasinan ihaleden 17 milyon gelir sağladı
Kocasinan ihaleden 17 milyon gelir sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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