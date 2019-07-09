Kocasinan Belediyesi Geri Dönüşümle Doğayı Koruyor

Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, 2019 yılının ilk 6 ayında 2 bin 100 kg atık pil topladı. Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu söyledi.

Geri dönüşüme belediyenin tüm imkanları seferber eden Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyor. Bu doğrultuda okul ve camilerin ardından şimdi de ilçe merkezindeki telefonculara atık pil kutusu yerleştiren Kocasinan Belediyesi, uygulamayla hem çevreye verebileceği olası zararların önüne geçecek hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacak.

Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek, "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle okullarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyor. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. Yarışma sayesinde genç neslimizin çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken; bu sayede gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Yaptığımız yarışmalar sayesinde geri dönüşüme büyük katkı sağladık. Büyükşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle düzenlenen okullar arası atık pil toplama kampanyasında en çok pil toplayan Mehmet Tarman İlkokulu Kayseri birincisi oldu. Bilindiği üzere; ilçenin çeşitli yerlerine 'Elektronik Atık Toplama Noktaları' yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Bölgemizin 200 farklı noktasına 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' yerleştirildi. Atık yağların ayrı toplanması için ilçenin 147 farklı noktasına 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' konuldu. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Esnaflar ise uygulama sayesinde doğaya katkı sağladıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA