Kocasinan Belediyesi geçen yıl 5 bin top kağıt atığını ekonomiye kazandırdı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2021 yılında 5 bin 312 ton kağıt ve karton atığı geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağladıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşümün önemine değinerek daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen, pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 6 yılda 33 bin 415 ton kağıt ve karton atığı geri dönüştürerek, 568 bin 55 ağacın kesilmesini önledik. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet