Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliği yüksek projelere odaklandı

21.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:21

Geleceğin Kocasinan'ı inşa ederken 'Akıllı Şehirler' çalışmalarına ağırlık veren Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliğini ön planda tutan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır projeler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ettiklerini söyledi.



Akıllı Şehirlerin çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek özelliklerde planlandığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Günümüz teknolojilerinin, vatandaşların ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak özellikle insan hayatına değer katan, çevreye ve doğal kaynaklara önem veren, bunun yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesini artıran çalışmalar yapıyoruz. Akıllı şehirler kapsamında sosyal donatılar, parklarımız ve yürüyüş alanlarıyla ilgili enerji verimliliği yüksek sistematik projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda parklarda insanların yoğun olduğu zamanlarda ışık yoğunluğunun otomatik olarak ayarlanmasına dayalı aydınlatma sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi'ni de en kısa sürede hayata geçirerek, daha modern ve akıllı şehirler inşa etmiş olacağız." diye konuştu.



Akıllı şehirler kapsamında belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu doğrultuda daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için 2016 yılında Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın bu sistemlere erişebilirliğini kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi estetik açıdan daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel bir şölen sunuyoruz. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji verimliliğinin yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA