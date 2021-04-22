Kocasinan Belediyesi ekipleri, çiftçinin devrilen traktörünün römorkunu kurtardı
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Kocasinan Belediyesi ekipleri, çiftçinin devrilen traktörünün römorkunu kurtardı

Kocasinan Belediyesi ekipleri, çiftçinin devrilen traktörünün römorkunu kurtardı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, bir çiftçinin kırsal mahallede devrilen traktörünün römorkunu kurtardı.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, bir çiftçinin kırsal mahallede devrilen traktörünün römorkunu kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir çiftçi Kaş Mahallesi'nde kontrolden çıkıp devrilen traktörün römorku için Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, devrilen römorku kepçe yardımıyla kurtardı.

Traktör sahibi çiftçi de, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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