Kocasinan Belediyesi, cuma namazında tek kullanımlık maske ve seccade dağıttı Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınan cami ve mekanlarda cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı.

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınan cami ve mekanlarda cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmeleri için 2014 yılında "Cami Temizleme Ekibi" kurduklarını anımsatarak bugün de cemaate maske ve seccade dağıttıklarını belirtti.

Vatandaşların huzurlu şekilde ibadet edebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye ekipleri normalleşme programı kapsamında öncelikli olarak namazların kılınacağı cami bahçesi, avlusu ve açık alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Ardından toplum sağlığını korumak için cuma namazı öncesi müftülük tarafından belirlenen alanlarda vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan camilerimizde yeniden buluşmamızın huzurunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA