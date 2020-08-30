Kocasinan Belediyesi çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, yapılan çalışmayla ilgili "Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynerleri düzenli olarak temizleyerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynerleri hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA