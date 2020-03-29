Kocasinan Belediyesi, çam ve ceviz fidanı dağıtacak Kocasinan Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve yeşil alan miktarını artırmak amacıyla ilçedeki 45 kırsal mahalleye 5 bin ceviz ile 10 bin çam fidanı dağıtacak.

Kocasinan Belediyesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve yeşil alan miktarını artırmak amacıyla ilçedeki 45 kırsal mahalleye 5 bin ceviz ile 10 bin çam fidanı dağıtacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kocasinan Belediyesi Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yılda 307 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduklarını, bu doğrultuda 2020 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını belirtti.

Kırsal mahallelerin kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de diğer ilçelerden farklı olarak Kocasinan, ziraat ve tarımla uğraşan vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir ilçedir. Bu doğrultuda önceliğimiz, vatandaşlarımızın refah seviyesini ve mutluluğunu artırmaktır. Bu bağlamda bütün mahallelerimize tarımsal ürünlerle destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan her bir kırsal mahallemiz olmak üzere toplam 45 mahalleye 5 bin ceviz ile 10 bin çam fidanı dağıtıyoruz. Amacımız, Kocasinanımızı tarımsal alanda kalkındırmak ve estetik açıdan daha da güzelleştirmektir."

Kocasinan'ı yeşil alan miktarıyla dünya standartlarının üzerine taşıdıklarını ve 5 yılda 2 milyon 68 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Park yapım çalışmaları kapsamında güzel ilçemizi 35 milyon 421 bin Türk lirasına mal olan toplam 5 milyon 852 bin 405 metrekare yeşil alana ulaştırdık. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 14.94 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz."

Kaynak: AA