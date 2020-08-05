Kocasinan Belediyesi "bebek seti" ile ailelerin sevincine ortak oluyor
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Kocasinan Belediyesi "bebek seti" ile ailelerin sevincine ortak oluyor

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek oluyor.

Kocasinan Belediyesi
05.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:56

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek oluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Sosyal Belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yapılan her hizmet şehrimiz içindir. Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz. Bu projeyle ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu vesileyle Rabbim yeni doğan bebeklerin bahtlarını açık etsin, onlara uzun ömürler versin."

Yeni doğan bebeğin çeşitli ihtiyaçlarının yer aldığı bebek setini almak isteyen vatandaşlar, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdıyla Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat ederek temin edebiliyor.

Kaynak: AA

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