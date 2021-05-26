Kocasinan Belediyesi atıkları geri dönüşüme kazandırıyor
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Kocasinan Belediyesi atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Kocasinan Belediyesi atıkları geri dönüşüme kazandırıyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ikili toplama sistemine sahip araçla 1 yılda 978 bin 785 kilogram ambalaj atığı, 317 kilogram atık pil ve 4 bin 149 litre atık yağı kaynağında ayrıştırarak, geri dönüşüme kazandırdıklarını bildirdi.

Kayseri'de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ikili toplama sistemine sahip araçla 1 yılda 978 bin 785 kilogram ambalaj atığı, 317 kilogram atık pil ve 4 bin 149 litre atık yağı kaynağında ayrıştırarak, geri dönüşüme kazandırdıklarını bildirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, bir yılda hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ve evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip araç ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşerilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağları kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir. Bir yılda 978 bin 785 kilogram ambalaj atığı, 317 kilogram atık pil ve 4 bin 149 litre atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladık."

Kocasinan Belediyesi atıkları geri dönüşüme kazandırıyor
Kocasinan Belediyesi atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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