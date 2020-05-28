Kocasinan Belediyesi asfalt plentiyle yolları yeniliyor
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Kocasinan Belediyesi asfalt plentiyle yolları yeniliyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle 7. Cadde ve 34. Sokak'ta sürdürülen yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocasinan Belediyesi asfalt plentiyle yolları yeniliyor
28.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:49

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle 7. Cadde ve 34. Sokak'ta sürdürülen yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre dostu özelliği ve 200 bin metrekare alan üzerinde kentin en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentiyle ilçe genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakılmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye kalıcı hizmetler yaparak Kayseri'yi daha modern hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Daha geniş ve konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak 'Yeni Kocasinan'ı' hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar oluşturuyoruz. Bunları yaparken de 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip, teknolojik donanımıyla dünya standartlarında asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz.Yüzde yüz yerli üretim olan plent ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz."

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle 7. Cadde ve 34.Sokak'ta yol ve kaldırım yenileme çalışması kapsamında bağlantılarıyla beraber 650 metre uzunluğundaki yolda bin 200 ton temel malzeme kullanılarak, 850 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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