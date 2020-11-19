Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek

19.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:27
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek. Kocasinan'ın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek ve ilçeyi modern bir dünya şehri vizyonuna taşımak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bizim işimiz; milletten aldığımız emaneti, yine millet için en iyi şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda yapılan her hizmeti, Kocasinanlıları mutlu ve huzurlu etmek maksadıyla yapıyoruz. Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesiyiz. Kocasinan'ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız sayesinde Kocasinan, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldi. Daha güzel Kocasinan için mahallelerimizde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle yeni bir şehir kuruyoruz. Bu çerçevede hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı olması için araç filomuzu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni alacağımız araçların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir."

Başkan Çolakbayrakdar, 'Güçlü ve Büyük Türkiye' için 'Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için her alanda yatırımları ve projeleri artırarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karara göre; 2 adet tır, 5 adet kamyon(6#4),5 adet yandan camlı panelvan, 8 adet çift kabin kamyonet, 3 adet tek kabin kamyonet, 1 adet greyder ve 5 farklı araç olmak üzere toplam 29 yeni araç ile filosunu güçlendirecek. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek
Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Son dakika haberi | Kocasinan Belediyesinden mahallelere yeni ulaşım hattı
Son dakika haberi | Kocasinan Belediyesinden mahallelere yeni ulaşım hattı
Son dakika haberleri: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçtan inen çocuk koşarak uzaklaştı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçtan inen çocuk koşarak uzaklaştı...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Öykü Karayel Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan Belediyesi, araç filosuna 29 yeni araç ekleyecek - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:28:43. #1.15#
title