Kocasinan Belediyesi ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor
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Kocasinan Belediyesi ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor
28.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:32

Kocasinan Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Uzun ömürlü olması ve nesilden nesile sağlıklı bir şekilde ulaşması için Kayseri iklimine uygun ağaçlar diktiklerine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha yeşil Kocasinan için farklı mahallelerimizde ağaç dikme seferberliğimiz devam ediyor. Özellikle çevreye yaptığımız yatırımlar çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Biliyoruz ki çevreyi seven insanı da sever. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde daha yeşil, daha büyük alanlar oluşturacağız. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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