Kocasinan Belediyesi 7 yılda ise 620 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturdu

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7 yılda toplam 620 bin fidan ve ağaç diktiklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını belirtti.

Farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, bu yıl ise 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 7 yılda 620 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."