Kocasinan Belediyesi 4 bin aileye kışlık kıyafet yardımında bulunacak
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Kocasinan Belediyesi 4 bin aileye kışlık kıyafet yardımında bulunacak

11.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:58
Kocasinan Belediyesi 4 bin aileye kışlık kıyafet yardımında bulunacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında 4 bin aileye kışlık kıyafet dağıtacaklarını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllü Projesi kapsamında 4 bin aileye kışlık kıyafet dağıtacaklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından kurulan Sosyal Market'e 742 koliden oluşan 28 bin 692 adet kışlık kıyafet geldiğini belirtti.

Bu kıyafetleri ihtiyaç sahibi 4 bin aileye dağıtacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sosyal Market'e yeni gelen ürünler düzenlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Birçok alanda çalışmalar yapıyoruz ve projeler üretiyoruz. Bir yandan 'Yeni bir Kocasinan' inşa ederken diğer yandan ise sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlenebilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz bu çalışmalarla gönüllerde yer alabilme gayreti içerisindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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