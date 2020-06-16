Kocasinan Belediyesi 380 araç ve 129 personelle ilçeyi temizliyor Kocasinan Belediyesi vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için ilçedeki mahalleleri 380 personel ve 129 modern araç ile temizliyor.

Kocasinan Belediyesi vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için ilçedeki mahalleleri 380 personel ve 129 modern araç ile temizliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, temizlikte ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'nin en modern filosunu kurduklarını ve vatandaşlara daha temiz bir çevre sunduklarını belirtti.

Farklı ve modern araçlarla vatandaşlara daha kaliteli hizmet verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerim, her şeyin en iyisine layıktır. Bu doğrultuda gecemizi, güdümüze katarak hizmet ediyoruz. Kocasinan'ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı, mobil yıkama araçları gibi toplam 129 temizlik aracı ve 380 personelle Kocasinan pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliği ile kalmayıp, boş arazilerdeki hafriyatları da temizleyerek mahalleleri güzel bir görünüme kavuşturuyor."

Kaynak: AA