Kocasinan Belediye Meclisi Toplandı

Kocasinan Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısı yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 21 madde görüşüldü.



Toplantıda, Erkilet, Uğurevler, Oymaağaç, Yavuz Selim, Fevziçakmak, Örnekevler, Mithatpaşa, Cırgalan ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Başkan Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Mithatpaşa Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik yeşil alan oluşturacaklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde mahallemize büyük bir park alanı kazandıracağız. Mahalle içerisinde mevcut bulunan okulunsa yenilenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, toplantıda Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesinin 52 tekerlekli baston talebi de kabul edildi.