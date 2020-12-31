Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan 2020 yılı değerlendirmesi
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan 2020 yılı değerlendirmesi

31.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:25
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan 2020 yılı değerlendirmesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için her zamankinden daha gayretli ve fazla çalıştıklarını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için her zamankinden daha gayretli ve fazla çalıştıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çolakbayrakdar, 2021 yılının ülkeye sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tüm dünya 2020 yılını pandemiyle mücadele ederek geçirdi. Ülkemizi de etkisi altına alan salgının ilk günlerinden itibaren devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm tedbirleri almış, sosyal devlet anlayışı ile hareket ederek salgının vatandaşlarımızın yaşantısı üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için gerekli olan tüm adımları atmıştır. Bu süreçte bizler de belediye olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Sürecin zorluğu ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak, her zamankinden daha gayretli ve daha çok çalışıp, halkımızın sağlığını korumak ve yaşantısını kolaylaştırmak için çalıştık. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken diğer yandan da sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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