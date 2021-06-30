Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın annesi vefat etti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın, 79 yaşında vefat eden annesi Hava Çolakbayrakdar'ın cenazesi toprağa verildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın, 79 yaşında vefat eden annesi Hava Çolakbayrakdar'ın cenazesi toprağa verildi.
Şehir Mezarlığında bulunan Hulusi Akar Camii'nde Çolakbayrakdar için cenaze töreni düzenlendi.
Ahmet Çolakbayrakdar ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Hava Çolakbayrakdar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkalarını, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil