Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, park ve spor tesislerini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, park ve spor tesislerini inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, park ve spor tesislerini inceledi
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde başlatılan mevcut parkları yenileme çalışmaları kapsamında, park ve spor tesislerini inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde başlatılan mevcut parkları yenileme çalışmaları kapsamında, park ve spor tesislerini inceledi.

Beyazşehir Mahallesi'nde Florya, Kelebek, Elmaağaçlı ve Özkar parkları ile spor tesislerini inceleyen Çolakbayrakdar, bölgede faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, ilçeye bir yandan yeni ve farklı parklar kazandırırken, diğer yandan da mevcut parklarda yenileme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Mevcut parklarımızı yenilerken daha fazla yeşil alan olması için hassasiyet gösteriyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı ve yetişkinlerin spor alanları olan parklarımızı, daha fonksiyonel hale dönüştürüyoruz. Amacımız, parklarda, herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Hande Erçel Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, park ve spor tesislerini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:47:21. #1.16#

title